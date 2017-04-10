Первый национальный канал Белорусского радио запустил конкурс на оригинальное исполнение гимна

9 Апреля 2017 21:52

Продолжая тему того, что нас объединяет с сербами, добавлю еще один пункт. Если позволите, - душевный. Скорее всего, вы не слышали национальный гимн Сербии, но наш-то помните? По крайней мере, первую строчку "Мы, беларусы - мірныя людзі". Так вот и у сербов и у белорусов тема мира как лейтмотив. И это я не от сентиментальности вспомнил, а оттого, что именно на уходящей неделе как-то уж очень этого мира не хватало.

А еще это упоминание справедливо потому, что на неделе был подходящий информационный повод. Строки "Слаўся, зямлі нашай светлае імя" разложили на голоса. Конкурс на оригинальное исполнение гимна запустил Первый национальный канал Белорусского радио. Поучаствовать в вокальном состязании вызвались порядка 1700 желающих! Среди них как любители, так и профессиональные артисты. Правда, для претендентов на победу существуют определенные вокальные рамки. Какие? Сейчас узнаете. В тонкостях исполнения гимна разбиралась Инна Пилевич.

По протоколу, его принято слушать стоя, но в этом случае всем присутствующим разрешено присесть. Оценить столько вариантов государственного гимна на ногах сложно физически. Около трех сотен коллективов только во второй день прослушивания. В жюри - народные и заслуженные артисты. Возглавляет судейскую коллегию автор слов музыкального символа Беларуси Владимир Каризна.

Владимир Каризна, поэт, лауреат Государственной премии: "Это песня народа, это песня нации, это песня истории. И потому исполнять непросто. Нужно постараться, чтобы он звучал ненатужно, как в душе нашей".

Пробуют покорить жюри не только голосом, но и массовостью. Самый многочисленный конкурсант - сводный коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств. Ради исполнения символа национального единства объединили 192 музыканта - несколько народных коллективов и духовой оркестр.

Прослушивания проходят в Большой студии Дома радио, где 15 лет назад и был записан государственный гимн. В создании символа республики участвовали хор Белтелерадиокомпании и оркестр Вооруженных Сил. Сегодня эта запись считается эталоном - звучит на инаугурации Президента, во время спортивных соревнований и даже дважды в день в эфире государственных теле- и радиоканалов - в начале и в конце вещания.

Оригинальное исполнение - не значит, "как вздумается". Музыкальная интерпретация не должна противоречить эталону. Согласно Положению проекта, выступления участников не должно содержать: оскорбление чести, достоинства и деловой репутации, пропаганды войны. Партитура и текст должны оставаться неизменными.

Виктор Володкович, заведующий кафедрой Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Гимн - это святыня, которая обозначена в нотах. Здесь в какой-то степени допустима исполнительская редакция. Но я, как профессионал, говорю, что должна быть святость в отношении музыкального текста. Эти вещи нельзя переступать".

Никаких возрастных и профессиональных ограничений. Исполнить гимн на свой лад желают военнослужащие и курсанты, учащиеся средних и высших учебных заведений, профессиональные и любительские музыкальные коллективы.

Всего в адрес Дома радио прислали заявки 53 коллектива, а это почти 1700 человек. Кстати, участники соревнуются в трех номинациях - хоровое, ансамблевое и исполнение соло.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси: "Благодаря этому конкурсу, мы можем его просто услышать разными голосами, это разные тембра, это разная школа вокальная, может быть, где-то действительно академическая, где-то с народным колоритом, где-то эстрадная манера".

Василий Раинчик, народный артист Беларуси: "Все поют красиво, все достойны. Мы не выбираем лучшего. Мы просто поддерживаем отношение к государственной символике. Это чувство патриотизма. Каждый человек должен знать свой герб, свой флаг и свой гимн".

Финал заявлен на День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь . 14 мая артисты смогут исполнить сакраментальное "Слаўся, зямлі нашай светлае імя" под открытым небом в столице. Выступление финалистов проекта станет кульминацией торжества на столичной площади флага.