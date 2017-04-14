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Новая серия проекта "Дело жизни"
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17 Апреля 2017 08:08

Новая серия проекта "Дело жизни"

После "Панорамы" смотрите новую серию проекта "Дело жизни". Эстетика белорусского Ренессанса под музыку живого классика Смольского. Театральная исповедь предков на сцене Большого театра Беларуси.

Исторические контуры замковых интерьеров, костюмированные дефиле труппы и настоящие баталии в трехмерном пространстве. Как создавался национальный продукт в оперном жанре. А также истории успеха ведущих солистов в масштабе одного театра. Смотрите сегодня вечером - опера "Седая легенда".

  

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