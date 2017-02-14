14 Февраля 2017 15:12

День святого Валентина сегодня отмечают по всему миру, и не только сами влюбленные. В Беларуси одним из сюрпризов к празднику стала премьера в Доме литератора: ее дает театральная мастерская Наталии Башевой. Новая постановка "Валентинки" от Камерного драмтеатра - это рассказы молодых авторов о реальной любви, воплощенные на сцене.

После премьеры зрителей ждет развлекательная программа с концертными номерами, лазерным и пенным шоу, а также дискотекой.