Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Новая постановка "Валентинки" от Камерного драмтеатра
Культура
RSS
Новая постановка "Валентинки" от Камерного драмтеатра
Скачать Поделиться

14 Февраля 2017 15:12

Новая постановка "Валентинки" от Камерного драмтеатра

День святого Валентина сегодня отмечают по всему миру, и не только сами влюбленные. В Беларуси одним из сюрпризов к празднику стала премьера в Доме литератора: ее дает театральная мастерская Наталии Башевой. Новая постановка "Валентинки" от Камерного драмтеатра - это рассказы молодых авторов о реальной любви, воплощенные на сцене.

После премьеры зрителей ждет развлекательная программа с концертными номерами, лазерным и пенным шоу, а также дискотекой.  

  

Другие новости

"Променад" "Праменад" 10.02.2017 18:49 / Культура "Променад"
Герострату 10 лет! Герастрату 10 гадоў! 10.02.2017 07:15 / Культура Герострату 10 лет!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =