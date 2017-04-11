Культура
12 Апреля 2017 21:39
Неизвестные рукописи сына Франциска Скорины найдены в ЧехииДолгожданная находка. Неизвестные рукописи сына Франциска Скорины найдены в Чехии. Два документа подписаны Сымоном Русом из Полоцка.
Поиски раритетов начались с подачи белорусских историков. Находки датированы 1584 и 1590 годами. Копии уже находятся в Национальной академии наук, специалисты приступили к их изучению. Сын Франциска Скорины впервые упоминается в документах 1552 года, когда тот обращается к чешскому королю Фердинанду Первому по вопросам наследия знаменитого отца. А вот в обнаруженных рукописях затрагивается тема здоровья и лечения Сымона Руса.
Находки будут продемонстрированы общественности только после получения на это авторских прав. Планируется, что документы войдут в новый сборник, посвященный Франциску Скорине. Презентация издания намечена на август и приурочена к 500-летию белорусского книгопечатания.
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