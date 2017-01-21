Культура
21 Января 2017 09:14
NaviBand едет на "Евровидение"!
На конкурсе впервые прозвучит белорусскоязычная песня. Накануне состоялся национальный отбор на популярный международный конкурс. Прямую трансляцию шоу вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Впервые в истории проекта можно было заглянуть за кулисы. Артисты ожидали выход на сцену в Green Room под прицелом телекамер. 13 претендентов, среди которых как сольные исполнители, так и коллективы, вживую исполнили свои композиции. Номера оценивали зрители и профессиональное жюри. Их баллы были посчитаны по формуле 50 на 50. По итогам лидером голосования стал NaviBand с песней "Гiсторыя майго жыцця".
Международный праздник музыки состоится в мае в украинской столице Киеве. За победу будут бороться представители 43 стран.
Другие новости
21.01.2017 00:02 / Культура Группа NAVIBAND представит Беларусь на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017"
20.01.2017 21:43 / Культура Смотрите прямую трансляцию финала национального отбора на "Евровидение-2017"
20.01.2017 19:15 / Культура В студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017"
20.01.2017 18:46 / Культура Рубрика "Променад"
20.01.2017 18:42 / Культура Большой музыкальный праздник в Заславле
20.01.2017 15:27 / Культура Современный текстиль от молодых белорусских мастеров
20.01.2017 15:00 / Культура Сегодня станет известно, кто представит Беларусь на "Евровидении"
20.01.2017 14:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #13 PROвокация
20.01.2017 13:50 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #12 LERMONT x JULIC
20.01.2017 13:40 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #11 Анастасия Шеверенко
20.01.2017 13:30 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #10 Анжелика Пушнова
20.01.2017 13:20 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #9 Никита Ходас
20.01.2017 13:10 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #8 NAPOLI
20.01.2017 13:00 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #7 NUTEKI
20.01.2017 10:50 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #6 KATTIE
20.01.2017 10:40 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #5 ISAAK NIGHTINGALE
20.01.2017 10:30 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #4 NAVIBAND
20.01.2017 10:20 / Культура Евровидение 2017. Финал национального отбора. #3 Владислав Курасов