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NaviBand едет на "Евровидение"!
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21 Января 2017 09:14

NaviBand едет на "Евровидение"!

На конкурсе впервые прозвучит белорусскоязычная песня. Накануне состоялся национальный отбор на популярный международный конкурс. Прямую трансляцию шоу вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Впервые в истории проекта можно было заглянуть за кулисы. Артисты ожидали выход на сцену в Green Room под прицелом телекамер. 13 претендентов, среди которых как сольные исполнители, так и коллективы, вживую исполнили свои композиции. Номера оценивали зрители и профессиональное жюри. Их баллы были посчитаны по формуле 50 на 50. По итогам лидером голосования стал NaviBand с песней "Гiсторыя майго жыцця".

Международный праздник музыки состоится в мае в украинской столице Киеве. За победу будут бороться представители 43 стран.

  

Теги: Евровидение-2017

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