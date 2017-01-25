Национальная библиотека Беларуси обогатилась эксклюзивной коллекцией

25 Января 2017 19:15

Эксклюзивной коллекцией сегодня обогатилась Национальная библиотека Беларуси. Это 300 экземпляров книг по истории русского зарубежья, русскому языку, культуре и истории России.

Такой подарок нашим фондам презентовал Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Мероприятие приурочено 15-летию создания этого уникального комплекса. Он одновременно музей, архив, библиотека, издательство и научно-исследовательский центр в Москве. Эта акция не первая в нашей стране. Подобные в разное время прошли в Полоцке, Бресте и Мозыре. Россияне подарили более 5 тысяч книг белорусским учреждениям культуры и образования.

В рамках церемонии прошла выставка книг российских издательств, а также просмотр киноленты "Посольство на Таганском холме", представляющей кадры, связанные с историей русской политической эмиграции 20 века.