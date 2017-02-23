Наследие Владимира Мулявина в костюмах и эскизах

22 Февраля 2017 21:15

Сценический гардероб легендарного коллектива "Песняры" из фондов Музея истории театральной и музыкальной культуры представили широкой публике. Филиал Национального исторического совсем недавно обзавелся новыми экспонатами - эскизами к первой в Беларуси рок-опере "Песня про долю".

Оригинальные орнаменты и узоры рассмотрела Нина Можейко.

Владимир Мулявин и его легендарный коллектив "Песняры" - такими мы видели их на сцене. Словно сошли со старого портрета. Со шляхетскими усами и в красном кунтуше или в длинных свитках и с бакенбардами - исторические образы выбирали неслучайно. Это был смелый эксперимент, который закончился успехом - "Песняров" узнавали все.

Эскизы к тем самым костюмам хранятся в фондах Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры. Авторы почти через 40 лет ходят среди теперь уже экспонатов. Вот, например, любимый наряд Мулявина в колористике Алены Киш. Пройти художественный совет с такими прогрессивными идеями было непросто. Стандартным пиджакам нашли альтернативу - до этого времени в таком виде на советскую эстраду никто не выходил.

"Песня про долю" - первая рок-опера в Беларуси. К большой форме подходили основательно. 11 эскизов из этого цикла сейчас в большом зале Национального исторического. Среди мужских и женский образ - для единственной леди в коллективе Людмилы Исуповой.

Утвердил и эту коллекцию для гастролей в Америку. Тогда их турне назовут "вторжением".

Каждый эскиз - настоящий шедевр, адаптированный под артистов. Кстати, ценностью справедливо можно считать не только рисунок извне. Обратная сторона также требует внимания, ведь на ней видна рука мастера - подпись Владимира Мулявина и единственное слово "Согласен".

6 качественных рисунков - у каждого музыканта свой цвет. У Мулявина - любимый красный. А рубашки сделали более практичными.

На следующей неделе в Минск приедет делегация из Свердловской области. Экспозиция, возможно, отправится "на гастроли" в Свердловск - малую родину Мулявина. Ведь настоящей он считал белорусские земли.