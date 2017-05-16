Музей-заповедник "Несвиж" входит в топ-3 самых популярных мест для туристов

18 Мая 2017 15:31

В прошлом году историко-культурный комплекс посетили 400 тысяч человек. В числе наиболее привлекательных мест для экскурсий и "Хатынь".

Специалисты подсчитывали рейтинги специально к Международному дню музеев, который отмечают сегодня. К этому празднику многочисленные хранилища художественного, научного и исторического наследия готовят новые экспозиции и тематические программы. Раз в год музеи открывают двери в темное время суток.

Что покажут в "Ночь музеев" - расскажет Александра Драгун.

Катя и Ульяна, хоть еще и школьницы, знакомят своих ровесников и гостей с боевой и рабочей славой своего города. В музее жодинской четвертой школы девочки - экскурсоводы. Сегодня гиды-новички впервые готовят временную экспозицию из артефактов своего музея в главном хранилище художественного, научного и исторического наследия Жодино.

Раз в год, как раз в Международный день музеев, Жодинский краеведческий открывает двери для тех, кому интересно посетить выставки в темное время суток. В этом году программа "Ночи музеев" как никогда разнообразная. От тематических интерактивных забав до путешествий по новым помещениям.

На первом этаже краеведческого музея разместился микс из экспозиций его школьных прототипов. Здесь и ткацкие узоры белорусских нарядов, и артефакты Великой Отечественной, и полевая почта, и ретрофотомастерская с приспособлениями, без которых когда-то нельзя было получить снимок.

Городские виды, осенний натюрморт, живописные пейзажи Жодино, картины с философским сюжетом. Сегодня впервые возле краеведческого музея открылась галерея под открытым небом. Так называемый арт-проект "Забор" с репродукциями местных художников. Сами же авторы будут рисовать здесь в режиме реального времени. Мини-пленэр - в программе "Ночи музеев".

Кстати, праздник музеев сегодня проводят в разных городах Минской области. В Дзержинске предлагают провести вечер в этностиле. В Узде приглашают на мастер-классы по пошиву традиционных кукол-оберегов. С национальным колоритом проходит программа и в Старых Дорогах.

В Борисове же пока только готовятся к "Ночи музеев". 20 мая привычные 6 помещений хранилища сменят декорации. В залах разместится школа каллиграфии, лавка с сувенирами народных умельцев, фотогалерея ретро Борисова и казначейство начала 20 столетия.

В центральном регионе "Ночь музеев" растянется на три дня. Завтра, 19 мая, в Логойске запланирован рыцарский турнир, аукцион и бал в стиле 19 века. А в субботу жителей и гостей Клецка приглашают на вечерний квест по исторической части города.