Музей истории Великой Отечественной войны увеличивает выставочную экспозицию

16 Февраля 2017 21:23

Посетителям стали доступны новые уникальные подлинники. В каждом из них наша история и, конечно, Великая Победа. Обгоревшие листовки, ордена, бытовые вещи, оружие, партизанские раритеты.продолжит.

4 тысячи квадратных метров исторической экспозиции одной тематики. 10 выставочных залов и почти 8 тысяч предметов. Сплошная картина войны - от предпосылок Великой Отечественной до Победы. Только за последний сезон добавили более двух сотен экспонатов основного фонда - предметы из всех 28-ми коллекций. В том числе и тех, что имеют категорию историко-культурной ценности номер один.

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "В первую очередь мы будем заинтересованы и в расширении экспонирования именно партизанского оружия, которое составляет гордость нашего музея. Аналогичной такой коллекции нет нигде. Эта коллекция всегда вызывала к себе очень большой интерес со стороны специалистов, прежде всего российских. Но и остальные зарубежные гости, когда посещают, удивлены фактами создания партизанского оружия в партизанских отрядах".

Модернизацию экспозиции проводили не только согласно музейным нормативам. Главным принципам были замечания и пожелания посетителей. Так и определились, какими экспонатами надо дополнить выставочные залы. В некоторых из них появились полотна известных художников - участников Великой Отечественной. А в мае в небольших пеналах дороги войны появится скульптурная галерея.

Музейная экспозиция только условно является постоянной и долгосрочной. Со временем она расширяется за счет фондовых предметов. В залах и экспозиционных витринах появляются вещи, которые до этого десятилетиями находились в хранилищах. Это и небольшие печатные листовки, и партизанское оружие, и крупная военная техника.

Впервые за историю музея в партизанском лагере появилась лесная школа. Экспозиционный комплекс с основными атрибутами учебного заведения - доской и звонком, сделанным из гильзы снаряда. Здесь же расписание занятий. Можно увидеть, какие предметы преподавали детям партизанские учителя.

Сегодня в музее более 100 тысяч предметов основного фонда. Выставлено всего 2 процента. В планах довести цифру до 5-6 процентов. Это международный стандарт. Также в перспективе часть фондов планируют сделать открытыми для посетителей.