Мирский замок пополнился новыми экспонатами

31 Января 2017 21:31

Литовский коллекционер белорусского происхождения, почетный меценат Андрей Балыко преподнес подарок историческому комплексу. Замок отнесен ЮНЕСКО к высшей категории памятников мировой культуры. А теперь его интерьеры украсит еще и мебель ХІХ века. На презентации раритетов в Мире побывала и наш корреспондент Лариса Гулякевич.

Торжественная атмосфера, церемония передачи в дар антикварной мебели проходила в Мирском замке под мелодии джаза, фламенко и... Баха. Мебель европейского происхождения приехала только сегодня. Гарнитур из двух кресел и дивана попал во дворец уже отреставрированный и сейчас только ждет свое новое место жительства.

В Мирском замке новые экспонаты. Этот мебельный гарнитур ХІХ века французских мастеров по описаниям мирского дворца мог стоять в частных комнатах хозяев. Однако где он будет находиться, сейчас пока неизвестно.

Авторский штемпель под новой обивкой. Историко-научный отдел музея досконально будет исследовать происхождение и историческую ценность, чтобы потом дать описание в каталоге экспонатов музея.

Это не первый подарок, который Андрей Балыко передал музею. Так в 2014 году зал охоты Мирского дворца украсила раритетная мебель ХІХ века с аутентичным гобеленом. Тогда литовский бизнесмен и коллекционер получил звание Почетного мецената от Министерства культуры Беларуси. В его коллекциях - древняя живопись, фарфор, ценнейшие иконы, которые он планирует привезти на экспозицию в Беларусь.

Андрей Балыко родом из Бобруйска, мама училась в белорусском театральном институте, а бабушка под древней фамилией Вечер воспитывала внука в духе патриотизма и искренности. Гарнитур сначала находился в белорусском посольстве в Литве, а потом было принято общее решение привезти его в одну из резиденций Радзивиллов - в Мирский замок. Возрождаются старые добрые традиции меценатства.

Хранитель исторических ценностей, Андрей, занимается не только реставрационными проектами, он собирает древнюю живопись, фарфор, разную посуду и аксессуары. Самое ценное - большая коллекция икон, которую он планирует привезти на экспозицию в Беларусь.