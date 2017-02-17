Мир в этом году празднует юбилей Ивана Шишкина

17 Февраля 2017 07:26

Мир в этом году празднует юбилей русского живописца золотого века Ивана Шишкина. 185 лет назад на свет появился пейзажист, посвятивший всю свою жизнь созданию полотен с первозданной природой. В Беларуси хранится одно из самых больших собраний работ мастера. В фондах Национального художественного музея - 20 картин, 8 рисунков и 9 офортов.

Тайны создания шедевров — в репортаже Ольги Медведь.

Болото было без журавлей. В свое время одна из картин Шишкина "Болото. Журавли" вызвала резонанс среди знатоков. Полотно впервые экспонировалось в 1890 году сразу после своего написания, но в соответствии с документами пейзаж был без птиц. Журавли прилетели с кисти самого Шишкина позже, в период до 92 года.

Природу маслом на полотне приобрел племянник Шишкина. Поэтому сам художник имел доступ к своему произведению. О том, что птицы разместились на картине позже, докажет и рентген живописи. Облучение произведения показало, что журавли написаны тонким мазком на более плотном слое краски. В современные белорусские фонды полотно попало более полстолетия назад. "Болото. Журавли" приобрели в Москве в семьи известного актера, народного артиста СССР Ивана Москвина.

Пейзажист-передвижник умер за любимым делом. Шишкин сидел за мольбертом и работал над своим новым полотном "Лесное царство". Художнику было 66, когда у него разорвалось сердце. Мастера кисти привлекала и белорусская природа. На наших землях он рисовал дважды. Очаровывала Шишкина Беловежская пуща, которая нашла свое место на картинах "Сжатое поле. Полесский пейзаж" и "Сухостой. Беловежская пуща".

А вот "Утро в сосновом бору" написал не только Шишкин. Мишки на поляне, известные всем с детства по конфетам, появились на полотне благодаря другу художника - Савицкому. Его подпись также была на картине, но заказчик Третьяков уничтожил подтверждение творческого тандема и оставил в истории только одного автора - Шишкина.