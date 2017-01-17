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"Мельница моды" выбрала участников полуфинала в номинации "Фото"
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16 Января 2017 15:19

"Мельница моды" выбрала участников полуфинала в номинации "Фото"

Свой взгляд на fashion-индустрию. "Мельница моды" выбрала участников полуфинала в номинации "Фото". Во время отбора свои работы представили  30 фотографов -  как профессионалов, так  и любителей со всей Беларуси. Главным объектом восьми  фотокомпозиций стал человек. Имя победители назовут в мае. Главный приз -   участие в международных  творческих стажировках в Европе.

В отборочном туре номинации "Фото" свою харизму и индивидуальность показывали и фотомодели. Они также продемонстрировали свои портфолио.

 

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