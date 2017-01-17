16 Января 2017 15:19

Свой взгляд на fashion-индустрию. "Мельница моды" выбрала участников полуфинала в номинации "Фото". Во время отбора свои работы представили 30 фотографов - как профессионалов, так и любителей со всей Беларуси. Главным объектом восьми фотокомпозиций стал человек. Имя победители назовут в мае. Главный приз - участие в международных творческих стажировках в Европе.

В отборочном туре номинации "Фото" свою харизму и индивидуальность показывали и фотомодели. Они также продемонстрировали свои портфолио.