Культура
16 Января 2017 15:19
"Мельница моды" выбрала участников полуфинала в номинации "Фото"
Свой взгляд на fashion-индустрию. "Мельница моды" выбрала участников полуфинала в номинации "Фото". Во время отбора свои работы представили 30 фотографов - как профессионалов, так и любителей со всей Беларуси. Главным объектом восьми фотокомпозиций стал человек. Имя победители назовут в мае. Главный приз - участие в международных творческих стажировках в Европе.
В отборочном туре номинации "Фото" свою харизму и индивидуальность показывали и фотомодели. Они также продемонстрировали свои портфолио.
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