Мария Магильная представит Беларусь на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске

18 Марта 2017 15:02

Мария Магильная из Могилева представит нашу страну на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске.

За место триумфатора сражались 10 юных вокалистов. Победитель стал известен во время финального прослушивание в театре эстрады. Завершающий тур детского конкурса разделили на два этапа. В первом вокалисты исполняли песни отечественных композиторов, а вот во втором ребятам предоставили право выбора. Фаворита коллегия жюри озвучила уже после первого, так называемого предварительного прослушивания.

Творческий марафон продолжится буквально через несколько часов. На площадке театра эстрады выберут представителя на песенный конкурс "Витебск-2017" во взрослой категории. За финалом музыкального состязания смогут наблюдать зрители. Телеверсии прослушивания в эфире телеканала "Беларусь 3" - 25 и 26 марта.