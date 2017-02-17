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Легендарное издание Франциска Скорины вернулось на родину
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17 Февраля 2017 19:06

Легендарное издание Франциска Скорины вернулось на родину

Историческое для Беларуси событие: легендарное издание Франциска Скорины вернулось на родину.

Памятник национальной культуры - "Малую подорожную книжку" - для своей корпоративной коллекции приобрел Белгазпромбанк. Издание размером 14 на 9 сантиметров напечатано Скориной в Вильно 495 лет назад. Как считают ученые, это первая книга, изданная на территории Великого Княжества Литовского, в центре которого были белорусские земли. Предназначено издание было для состоятельных путешественников - такая миниатюрная литература позволяла молиться в дороге. На сегодня это единственный экземпляр данной книги в нашей стране.

Символично, что раритет вернулся на родину в год 500-летия белорусского книгопечатания. Сейчас книга на ответственном хранении в Национальной библиотеке. Единственными, кому собственник продемонстрировал покупку, стала съемочная группа Агентства теленовостей. 

  

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