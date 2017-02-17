17 Февраля 2017 21:21

А теперь о событии, которое многие успели назвать историческим. Легендарная книга Франциска Скорины вернулась на родину. Памятник национальной культуры "Малая подорожная книжка" для своей корпоративной коллекции приобрел Белгазпромбанк. Символично, что раритет пополнил отечественные фонды в год 500-летия белорусского книгопечатания. Единственные, кому собственник продемонстрировал покупку, — съемочная группа Агентства теленовостей. Миниатюрное сокровище крупным планом - эксклюзив в репортаже

Более 10 лет специалисты Национальной библиотеки в прямом смысле охотились за легендарным изданием Франциска Скорины. "Малая подорожная книжка" курсировала по разным частным коллекциям, а владельцы просили за экземпляр сотни тысяч долларов. Вернуть раритет на родину удалось при финансовой поддержке Белгазпромбанка.

Сокращенно ее называют "книжица". Напечатана Скориной в Вильно 495 лет назад. Ученые считают, что это первая книга, выданная на территории Великого княжества Литовского, в состав которого и входили белорусские земли. Предназначена для зажиточных путешественников. Все же возить с собой огромные фолианты классической Библии не представлялось возможным. А такой миниатюрный экземпляр позволял молиться в дороге.

18 книг под одной обложкой. Половина из них имеет послесловие самого Скорины. Здесь в миниатюрном формате "Псалтырь", акафисты, каноны. Полных экземпляров не сохранилась во всем мире. Самые полные экземпляры сейчас находятся в Российской национальной библиотеке и Королевской библиотеке в Копенгагене. Книжка украшена гравюрами, заставками, инициалами. Каждую строку купленного раритета изучили специалисты - памятник находился на ответственном хранении в Национальной библиотеке. Кстати, это первая "Малая подорожная книжка" в нашей стране.

Последний раз издания Скорины возвращались на родину столетие назад. На тот момент к 400-летию национального книгопечатания государство приобрело 10 экземпляров. Сегодня они хранятся в Национальной библиотеке Беларуси, оцифрованы и вошли в многотомное факсимильное издание книжного наследия первопечатника.