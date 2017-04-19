20 Апреля 2017 07:03

Он не пропускает ни одного своего спектакля, а исполнительницам главных партий дарит цветы перед выходом на сцену. Композитор Владимир Кондрусевич написал музыку для более двух сотен постановок театров Беларуси и зарубежья. Автор создает оперы, симфонии, балеты, оратории, кантаты, камерные, инструментальные и вокальные произведения, хотя в юности увлекался роком, за что и исключили из консерватории. На создание первого национального мюзикла "Софья Гольшанская" его вдохновила монета. Почему музыкант отказал шести либреттистам, а идею создания исторического спектакля не поддержали коллеги?

Лауреат государственной премии композитор Владимир Кондрусевич в новой серии проекта "Дело жизни". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".