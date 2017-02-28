Князь Матей Радзивилл выступил гидом по собственной коллекции

27 Февраля 2017 21:11

Экскурсию проводит князь. Сегодня наследник магнатского рода Матей Радзивилл выступил гидом по собственной коллекции. Уникальное собрание состоит из портретов, медалей, художественных тканей и других предметов, связанных с судьбами известных исторических персоналий. Все экспонаты были доставлены из Польши и сейчас представлены публике в Национальном художественном музее Беларуси. Накануне в Минск прибыл и наследник рода некоронованных королей Великого княжества Литовского. История известной династии из уст ее представителя - в репортаже Инны Пилевич.

Пускает корни в XIV столетие и имеет 4 сотни страниц. Генеалогическое древо его семьи - теперь музейный экспонат. Матей Радзивилл подарил Национальному художественному схематическое обозначение своих родственных связей. Это поможет экскурсоводам объяснить сложные узы одного из самых знаменитых магнатских родов Великого Княжества Литовского.

С картин на него смотрят многочисленные родичи, а посетители музея ищут внешнее сходство князя с предками. Потомок магнатского рода в 17 колене дает авторскую экскурсию по личной коллекции. 99 предметов, у каждого - своя история. С родительского дома привезена картина кисти известного польского акварелиста Юлиана Фалата. На полотне зафиксировано любимое развлечение Радзивиллов - охота на медведя в Несвиже. Тогда к магнатам пожаловал будущий император Германии.

Галерея образов начинается с королевы Польши Барбары Радзивилл. Все портреты развешаны в хронологическом порядке. Самое древнее изображение - Юрия Георгия Радзивилла. XVI столетие. Потомок приобрел ее недавно на аукционе во Флоренции. Матей Радзивилл продолжает изучать историю своей семьи и искать фамильные ценности за границей.

На аверсе - Богуслав Радзивилл, а на реверсе - его жена Анна Мария. В моих руках - одна из так называемых брачных медалей магнатского рода. Отчеканена в середине XVII столетия по случаю свадьбы пары.

Всего в экспозиции два десятка серебряных медалей, посвященных важным событиям династии. Их чеканили к юбилейным датам или, например, окончанию учебы. Кроме того, из частной коллекции князя представлен слуцкий пояс и маката. Это ткань из слуцкой мануфактуры, которой украшали интерьеры. Частное собрание князя дополнили экспонатами из фондов Национального художественного музея.

Сергей Вечер, заместитель гендиректора Национального художественного музея Беларуси: "В наших собраниях 37 портретов представителей рода Радзивиллов. Причем еще до этого года было 36, один из портретов, который был записан як портрет Екатерины Великой, при дополнительной атрибуции оказался портретом княжны Радзивилл из Любомирских".

Ранее они были под грифом "секретно". Впервые широкой публике представлены документы 39-40 годов. Момент национализации бывшей магнатской резиденции в Несвиже. На страницах решения, которые определили дальнейшую судьбу фамильных сокровищ.