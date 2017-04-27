Князь Матей Радзивилл передал Национальному художественному музею три памятные медали

28 Апреля 2017 07:15

Семейные реликвии в подарок музею. Накануне князь Матей Радзивилл прибыл из Варшавы в Минск и передал Национальному художественному музею три памятные медали. Это копии старинных серебряных наград, выполненные в 2013 году польским потомственным гравером Ежи Панасюком. На них изображены Николай Радзивилл Черный, Николай Христофор Радзивилл по прозвищу Сиротка, а также Михаил Казимир Радзивилл. Воспроизводились медали специально к двум важным родовым юбилеям - 500-летию Радзивиллов в Несвиже и 600-летию семейного герба.

Князь Матей Радзивилл, потомок магнатского рода Радзивиллов: "Радзивиллы в XVI веке и в XVII веке очень любили делать для себя медали. Прежде всего когда кто-то умер или женился, чтобы помнить".

Из Минска князь Матей Радзивилл отправился в Гомель. Сегодня во дворце Румянцевых-Паскевичей он представит свое собрание семейных реликвий. Уникальная коллекция состоит из портретов, медалей, художественных тканей и других предметов, связанных с судьбами известных исторических персоналий.