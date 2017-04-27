Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни"
Культура
RSS
Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни"
Скачать Поделиться

27 Апреля 2017 12:12

Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни"

Люди, которые увековечили подвиги белорусских пограничников. Скульпторы Валентин Занкович и Геннадий Буралкин, а также архитектор Сталин Федченко в бронзе и мраморе запечатлели непростые судьбы простых советских солдат и офицеров, которые в первые часы Великой Отечественной приняли на себя основной удар врага. Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни". Сегодня после "Панорамы". 

  

Другие новости

Мировая премьера в Минске Сусветная прэм'ера ў Мінску 24.04.2017 21:16 / Культура Мировая премьера в Минске
Рубрика "Променад" 21.04.2017 18:49 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =