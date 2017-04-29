Итальянские страсти на сцене Большого

29 Апреля 2017 21:29

Уже завтра крупнейший театр страны дает премьеру легендарной оперы "Сельская честь". Произведение композитора Пьетро Масканьи по праву входит в золотой мировой репертуар. Спектакль неоднократно ставился на ведущих сценах мира, а режиссер Фрэнсис Форд Коппола даже вплел оперу в свой кинобестселлер "Крестный отец". Минские постановщики готовят на сцене не менее захватывающую криминальную драму. С генеральной репетиции - Инна Пилевич.

Большой собирает зрителей на площади сицилийской деревни. Специально для премьеры на сцене крупнейшего театра страны реконструирован итальянский городок 20-х годов прошлого столетия. Именно в этот период современники перенесли действие кровавой драмы "Сельская честь". На сцене кипят оперные страсти. Басы и баритоны перевоплощаются в сицилийскую мафию и живут по законам коза ностра.

Итальянскую оперу ставят на языке оригинала. Спектакль длительностью всего в час 20 - с максимальной насыщенностью событий. Сюжет одного дня разворачивается на Пасху. История о двойной морали - персонажи направляются в церковь, молятся, а после грешат. Кстати, праздничное богослужение - одна из самых массовых сцен спектакля. Целиком задействован хор Большого театра.

Премьеру "Сельской чести" в Минске давал сам автор. Пьетро Масканьи в 1903-м сорвал аплодисменты в городском театре - сегодня более известном как Купаловский. Произведение итальянца было таким популярным у минской публики, что тогда давали даже 3-ю редакцию.

А вот для Большого театра Беларуси это уже 4-й вариант. Ставит "Сельскую честь" главный режиссер Михаил Панджавидзе.

Правда, наследие прошедших постановок частично сохранили. Два десятка костюмов бывших спектаклей отреставрированы и дополнены новыми элементами.

Партию Сантуцци в Минске исполняла сама мировая оперная дива Елена Образцова. Здесь в 1979-м прима готовилась к выступлению в Ла Скала, ведь "Сельской чести" не было в московском репертуаре. Репетировала даже ночью, а в благодарность коллективу перед зарубежным триумфом оставила вот эту открытку с подписью: "Моим дорогим коллегам".

Ради премьеры Большой театр на неделю был закрыт для посетителей. На главной сцене идут репетиции. На первом показе оперы партии Сантуцци, Туридду и Альфио исполнят народные артисты Беларуси - Шарубина, Франковский и Петров. Кстати, на главные роли утверждены три состава.