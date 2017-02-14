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Группа NAVIBAND презентовала свой третий альбом "Иллюминация"
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14 Февраля 2017 21:21

Группа NAVIBAND презентовала свой третий альбом "Иллюминация"

Дуэт, который представит Беларусь на песенном конкурсе "Евровидение 2017", выступил с сольным концертом в белорусской столице. Альбом ребята готовили в течение года, в него вошло 8 композиций, 4 из которых - на белорусском языке. Песни были записаны живьем, аранжировки делали всей группой. Для скачивания в сети Интернет пластинка была доступна еще утром в день финала национального отборочного тура, а вот живая презентация состоялась этим вечером. Кстати, альбом включил и "Колыбельную", записанную совместно с Евгением Гришковцом. На концерте прозвучали два десятка песен - не только новые композиции, но и ранние хиты группы, а также "Гісторыя майго жыцця", с которой дуэт отправится в Киев.

А у наших представителей на "Евро-2017" полным ходом продолжается подготовка к вокальному состязанию, NAVIBAND еженедельно работает с преподавателем по вокалу, внесены изменения в аранжировку композиции, с которой музыканты отправятся в Киев. В марте у коллектива запланирован мини-тур по Беларуси, который включит 4 города. Также у NAVIBAND ожидается и евровизионный тур: музыканты выступят в Амстердаме, Лондоне и Вильнюсе.

  

Теги: Евровидение-2017

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