Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Группа NAVIBAND отправилась в Киев
Культура
RSS
Группа NAVIBAND отправилась в Киев
Скачать Поделиться

1 Мая 2017 15:16

Группа NAVIBAND отправилась в Киев

Официальная белорусская делегация в составе представителей Белтелерадиокомпании, группы NAVIBAND и творческой команды, сегодня отправилась в Киев на "Евровидение". Группа NAVIBAND с композицией "Гісторыя майго жыцця" выступит под номером 14 во втором полуфинале 11 мая. Трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт tvr.by.
eurovision1.jpg
eurovision2.jpg  

Теги: Евровидение-2017

Другие новости

Борис Попов празднует юбилей Барыс Папоў святкуе юбілей Boris Popov celebrates anniversary 28.04.2017 19:14 / Культура Борис Попов празднует юбилей
"Променад" "Праменад" 28.04.2017 18:57 / Культура "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =