"Гісторыя майго жыцця" сегодня впервые прозвучала с главной сцены “Евровидения”

3 Мая 2017 21:15

NaviBand презентовали свой номер в Киеве, где прошла первая индивидуальная репетиция участников. Наши артисты смогли опробовать и спецэффекты, которые зрители увидят во время второго полуфинала.

Каким будет белорусский номер - расскажет и покажет Евгений Перлин. До этого момента все фанаты “Евровидения” были заинтригованы: как же Нави собирается летать над сценой. Сегодня это устройство показали на камеру впервые. Лодку специально для NaviBand разрабатывали в Киеве. Слоган конкурса в этом году - “Празднуй разнообразие!”. И многие страны представят свои композиции на родном языке. Но Беларусь впервые! Поддержка такого смелого шага особенно чувствуется за кулисами. Каждый менеджер показывает респект NaviBand. Особенно вдохновлен и супервайзер “Евровидения”, генеральный продюсер.

У Нави было ровно 30 минут для того, чтобы показать свое выступление. Между тремя дублями режиссер номера и хореограф высказали свои пожелания по съемке. Вокруг лодки будет много дыма и нужно выбрать правильный ракурс для иллюзии полета.





Сразу после репетиции артисты отправились в комнату для просмотра - помещение с большим экраном и максимально реалистичным звуком, где можно было скорректировать варианты съемки номера и выбрать нужные ракурсы.

Большая пресс-конференция у NaviBand запланирована на субботу. В зале соберутся главные музыкальные журналисты Европы.

NaviBand участвуют в церемонии meet&greet - это небольшой брифинг для того, чтобы поприветствовать прессу. И дать первые эксклюзивные интервью. А сразу после запланирована фотосессия. Затем отдых, ведь завтра репетиции продолжатся.















