Фестиваль "Славянские театральные встречи" проходит в Гомеле

17 Мая 2017 09:07

Гомель на несколько дней стал столицей театрального искусства. В городе проходит 13-й Международный фестиваль "Славянские театральные встречи". Среди участников - коллективы из Беларуси, России, Украины и Польши. В этом году форум проходит под девизом "Театр - будущему", акцент на постановках молодых коллективов. Форум расширил свой славянский формат - в фестивале принимают участие театры из ближнего и дальнего зарубежья.

Александр Кузнецов, артист театра и кино (Россия): "Беларусь я очень люблю, мне очень нравится, тем более это театральный фестиваль. Мне это очень интересно, потому что я считаю, что это огромная культура. Конечно, это очень знаковое событие, и я очень рад в этом участвовать. И надеюсь, что это будет развиваться".

В программе семь спектаклей - от классики до психологического детектива. Запланирован и мастер-класс известного российского артиста театра и кино Александра Кузнецова.