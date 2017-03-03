Этнофолк в исполнении студентов Академии искусств

5 Марта 2017 15:04

В концертном зале "Верхний город" состоялся сольный концерт молодого этноколлектива "Малала". Музыкальный проект создан стипендиатом спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных студентов Юлианой Ширмо. Народные славянские песни и литературно-драматические отрывки в современных аранжировках были исполнены на редких инструментах - кельтской арфе, окарине, варгане и казу.

Юлиана Ширмо, студентка Белорусской государственной академии искусств:

"Все песни объединены одной сюжетной линией с помощью белорусского фольклора, т.е. мы взяли белорусские народные песни, небольшие вырезки из них и объединили их в сюжетную линию".

Помимо белорусских этнических мотивов в основу музыкальной постановки легли русские и польские народные песни.