Культура
15 Февраля 2017 12:10
Чудотворную икону Белыничской Божией Матери показали любителям оперы
В Большом театре древний памятник белорусской иконописи выставлялся всего несколько часов. Святыня покинула музей древнебелорусской культуры Академии наук, где хранится в фондах. Икона особо почитается всеми христианскими конфессиями. Оригинал бесследно пропал в 1941-м во время эвакуации. А накануне публике представили рукописную копию, сделанную еще в середине 17-го века.
В фонды музея древний образ попал из часовни деревни Снов. Он прошел реставрацию, так как был сильно поврежден.
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