Чудотворную икону Белыничской Божией Матери показали любителям оперы

15 Февраля 2017 12:10

В Большом театре древний памятник белорусской иконописи выставлялся всего несколько часов. Святыня покинула музей древнебелорусской культуры Академии наук, где хранится в фондах. Икона особо почитается всеми христианскими конфессиями. Оригинал бесследно пропал в 1941-м во время эвакуации. А накануне публике представили рукописную копию, сделанную еще в середине 17-го века.

В фонды музея древний образ попал из часовни деревни Снов. Он прошел реставрацию, так как был сильно поврежден.