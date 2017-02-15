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Чудотворную икону Белыничской Божией Матери показали любителям оперы
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15 Февраля 2017 12:10

Чудотворную икону Белыничской Божией Матери показали любителям оперы

В Большом театре древний памятник белорусской иконописи выставлялся всего несколько часов. Святыня покинула музей древнебелорусской культуры Академии наук, где хранится в фондах. Икона особо почитается всеми христианскими конфессиями. Оригинал бесследно пропал в 1941-м во время эвакуации. А накануне публике представили рукописную копию, сделанную еще в середине 17-го века.

В фонды музея древний образ попал из часовни деревни Снов. Он прошел реставрацию, так как был сильно поврежден.

  

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