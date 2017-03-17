Человек, заснявший историю

16 Марта 2017 21:37

Через объектив своей камеры фотокорреспондент Юрий Иванов видел распад СССР, а сегодня презентовал собрание "Творцов". Выставка с таким названием открылась в галерее Дворца Республики "Университет культуры". Десятки личностей, которые создавали нашу страну, ее науку, культуру, общественную жизнь, Юрий Иванов запечатлевал на протяжении многих лет. Фотограф, вошедший в топ-100 лучших по всему миру, оставил в истории снимки деятелей с живыми эмоциями, а не постановочные кадры. В экспозиции – яркие представители культурного пантеона Беларуси. Писатели, композиторы, художники, дирижеры, актеры, режиссеры и десятки других. Именно глазами Юрия Иванова в памяти остался известный портрет белорусского песняра Владимира Мулявина.

На открытии выставки герои сошли с портретов в выставочный зал. Арт-пространство заполнилось звездами белорусского искусства. Коллекцию изображений своих друзей Юрий Иванов объединил в единое целое незадолго до выставки. На смену деятелям культуры в портретах предстанут работники науки.