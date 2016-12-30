31 Декабря 2016 21:10

Год науки примет эстафету от года уходящего, прошедшего под знаком культуры. Поэтому весьма символично, что венчает его в Большом театре Беларуси оперно-балетный гала-концерт, в котором почитателей академического жанра поздравляют звезды классической сцены. В афише - сплошь имена народных и заслуженных. Давать праздничные новогодние концерты для театра уже традиция. Кстати, билеты на 31 декабря были раскуплены задолго до дня представления. Елена Бормотова - о тех, кто суете последних часов уходящего года предпочитает высокое искусство.

За несколько часов до наступления 2017. Большой театр Беларуси завершает Год культуры масштабным новогодним гала-концертом. У каждого свои традиции 31 декабря. Кто-то проводит старый год в семейном кругу, кто-то идет в театр. Сначала, чтобы целиком выполнить ритуал, необходимо пройти по фойе. Сделать фотосессию на фоне новогодних театральных украшений.

Третий звонок, который приглашает театральных гостей занять свои места в зрительном зале, дают на час раньше. Новаторство Большого театра в новом сезоне. В 18 вместо 19 давали спектакли в воскресенья. Практику применили и в последний день года. Учли пожелания своих постоянных зрителей. До боя курантов после театрального вечера можно прогуляться по праздничному Минску.

Еще до поднятия занавеса оркестр на месте. Неспешно рассаживаются и музыкальные гурманы. В концертной афише - только звезды. Артисты, на которых особо берут билеты любители классического жанра.

А на сцене - исключительно популярная классика. Музыка, которую знают все без исключения. Минимум декораций и новогодняя графика. Настоящая зимняя сказка и неотъемлемые куранты, которые отсчитывают последние минуты старого года.

Работа в последние часы года - такая же традиция для артистов, как для миллионов салат оливье. Праздничная программа стартует маршем из "Щелкунчика" - самого новогоднего спектакля всех театров мира. Режиссура вечера - совмещение балетных адажио и оперных арий.

На сцене вместе - солисты, хор, артисты балета, миманса. Первые голоса Большого театра, балетные примы. Пожалуй, только в сборных праздничных постановках одновременно можно увидеть всех мастеров большой сцены.