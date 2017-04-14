14 Апреля 2017 21:23

Эта опера звучит в культовой гангстерской драме "Крестный отец", а в честь одного из ее персонажей даже назван астероид! Большой театр Беларуси ставит легендарную "Сельскую честь" итальянского композитора Пьетро Масканьи. Для труппы это уже 4-я редакция классического произведения. Премьера - 30 апреля, пока же все цеха крупнейшего театра страны готовятся к первому показу спектакля. О работе над постановкой сицилийской криминальной драмы - репортаж Инны Пилевич.

Декорации - перекрасить! За три недели до премьеры главный художник Большого театра вновь отправляет сценическое оформление на переработку. По задумке, желтый цвет должен выглядеть солнечным. Менее чем через месяц здесь, на главных академических подмостках страны, под его руководством вырастет итальянская деревня 20-х годов 20-го столетия.

Итальянская история от итальянского композитора Пьетро Масканьи. Все службы Большого заняты подготовкой к первому показу одной из самых востребованных опер в мире - "Сельской чести". Только в "Метрополитен опера" классику давали 650 раз.

А культовый американский кинорежиссер Френсис Форд Коппола вплел "Сельскую честь" в гангстерскую сагу "Крестный отец".

Опера с максимальной концентрацией действия. События разворачиваются в пределах одного утра. История происходит в пасхальное воскресенье. Поэтому одной из центральных декораций спектакля станет сицилийская церковь.

Пасхальная история любви и измены. Сюжет о двойной морали - главные герои молятся, а потом грешат. Конфликт разворачивается на фоне массовых сцен, духовной и народной хоровой музыки. Ставит "Сельскую честь" главный режиссер театра Михаил Панджавидзе. Классика только на языке оригинала.

Михаил Панджавидзе, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси: "Никакой романтики и никакой героизации не будет. Жесткая, достаточно страшная история о насквозь коррумпированном обществе, в котором жуткие нравы царят".

4-я редакция "Сельской чести" для Большого. В 1979-м партию Сантуццы в Минске исполняла сама прима московского Большого Елена Образцова. Здесь готовилась для выступления в "Ла Скала".

В архиве театра до сих пор хранится благодарственная открытка.

Историю спектакля решено сохранить. Два десятка костюмов из предыдущих постановок отреставрированы и дополнены новыми элементами. Наряды главных героев Туридду, Лоллы, Лючии разработали заново. Швеи делают последние стежки. Уже через 2 недели артистам в костюмах выходить на главную сцену для финальных репетиций.