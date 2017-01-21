Большой музыкальный праздник в Заславле

20 Января 2017 18:42

Музыка белорусских композиторов в Заславле. 17 год древний город проводит большой музыкальный праздник. По традиции таланты демонстрируют и юные исполнители - ученики детских художественных школ. Выступают и известные артисты - лауреаты международных конкурсов. А кульминация праздника - концерт оркестра Михаила Финберга.

Музыка в Заславле переплетается и с изобразительным искусством. Выставка "Между столетиями" объединила в разных техниках изображения белорусских и всемирных культурных центров, а также знаменитых личностей.