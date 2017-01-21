Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Большой музыкальный праздник в Заславле
Культура
RSS
Большой музыкальный праздник в Заславле
Скачать Поделиться

20 Января 2017 18:42

Большой музыкальный праздник в Заславле

Музыка белорусских композиторов в Заславле. 17 год древний город проводит большой музыкальный праздник. По традиции таланты демонстрируют и юные исполнители - ученики детских художественных школ. Выступают и известные артисты - лауреаты международных конкурсов. А кульминация праздника - концерт оркестра Михаила Финберга.

Музыка в Заславле переплетается и с изобразительным искусством. Выставка "Между столетиями" объединила в разных техниках изображения белорусских и всемирных культурных центров, а также знаменитых личностей.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 20.01.2017 18:46 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =