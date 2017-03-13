Боевик "Черный пес" снимают на "Беларусьфильме"

14 Марта 2017 07:09

Сценарий киноленты по мотивам романа Николая Чергинца - оригинальный коллаж из авторской прозы, адаптированный для зрителя. Главной съемочной площадкой стал новый павильон киностудии. Совместный белорусско-российский проект собрал по-настоящему звездный состав - одна из главных ролей досталась Владимиру Епифанцеву. Режиссер картины Александр Франскевич-Лайе уже известный белорусскому зрителю по фильму "Майор Ветров".

Глеб Шпригов, продюсер: "Это современный фильм, посвященный современным проблемам - таким, как борьба с терроризмом, работа спецслужб в условиях, в которых мы сейчас все находимся. Беларусь находится на перекрестке путей из Азии в Европу".

Игорь Поршнев, гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм": "В фильме 4 серии, и он будет для белорусского проката, т. к. у нас задача стоит, чтобы наполнить белорусский прокат белорусскими фильмами".

Основное действие фильма разворачивается в Минске. Большая часть интерьерных съемок пройдет на территории Беларуси. Производство отечественного боевика планируют завершить до конца года.