Белорусский павильон на Парижском книжном салоне

26 Марта 2017 09:02

Знаковое событие. Посвященный юбилейной дате – 500-летию белорусского книгопечатания - павильон нашей страны открылся на Парижском книжном салоне. На церемонии присутствовал посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Институт восточных языков и культур в Париже получил в дар от Министерства информации коллекцию из 127 книг. Парижский книжный салон будет работать до понедельника. В нем принимают участие более 40 стран.