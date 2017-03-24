Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Белорусский павильон на Парижском книжном салоне
Культура
RSS
Белорусский павильон на Парижском книжном салоне
Скачать Поделиться

26 Марта 2017 09:02

Белорусский павильон на Парижском книжном салоне

Знаковое событие. Посвященный юбилейной дате – 500-летию белорусского книгопечатания - павильон нашей страны открылся на Парижском книжном салоне. На церемонии присутствовал посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Институт восточных языков и культур в Париже получил в дар от Министерства информации коллекцию из 127 книг. Парижский книжный салон будет работать до понедельника. В нем принимают участие более 40 стран.  

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 24.03.2017 18:49 / Культура Рубрика "Променад"
Концерт на английском языке Канцэрт на англійскай мове 21.03.2017 15:34 / Культура Концерт на английском языке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =