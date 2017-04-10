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Белорусский гимн а капелла и под аккомпанемент
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10 Апреля 2017 07:22

Белорусский гимн а капелла и под аккомпанемент

В Доме радио прошел второй этап прослушивания участников конкурса "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!".

В проекте Первого канала Белорусского радио соревнуются порядка 1 700 человек. Это вокалисты разных возрастов и профессий. Оригинальное исполнение предполагает самостоятельную музыкальную интерпретацию, которая по своей сути не противоречит классическому эталону гимна. Конкурс проводится по трем номинациям: хоровое, ансамблевое и соло исполнение.

В жюри народные и заслуженные артисты. Возглавляет судейскую коллегию автор слов белорусского гимна Владимир Каризна. Финал проекта пройдет в мае.

  

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