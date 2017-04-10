Культура
10 Апреля 2017 07:22
Белорусский гимн а капелла и под аккомпанемент
В Доме радио прошел второй этап прослушивания участников конкурса "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!".
В проекте Первого канала Белорусского радио соревнуются порядка 1 700 человек. Это вокалисты разных возрастов и профессий. Оригинальное исполнение предполагает самостоятельную музыкальную интерпретацию, которая по своей сути не противоречит классическому эталону гимна. Конкурс проводится по трем номинациям: хоровое, ансамблевое и соло исполнение.
В жюри народные и заслуженные артисты. Возглавляет судейскую коллегию автор слов белорусского гимна Владимир Каризна. Финал проекта пройдет в мае.
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