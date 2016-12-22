Белорусская "Купалинка" в восточной аранжировке

21 Декабря 2016 15:24

В Минске сегодня открылся первый Китайский культурный центр. Создать в свою очередь белорусский в Пекине планируется в мае 2017-го. Центр должен стать главной культурной площадкой двух стран. Почетным музыкальным гостем торжественной церемонии стал женский Национальный оркестр провинции Цзяньсу, который исполнил несколько китайских и белорусских народных песен.

Открытие Китайского культурного центра в Минске приурочено к 25-летию двусторонних дипломатических отношений Беларуси и Китая.