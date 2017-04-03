Белорусская команда подготовила визитку для "Евровидения"

3 Апреля 2017 21:38

Визитку для "Евровидения" - самую весеннюю - подготовила белорусская команда. Видео снимали в первых числах апреля. За один день артистам предстояло сменить 5 локаций и четыре костюма. Понадобилось и 12 часов съемок - и все это ради 45-ти секунд видео. Свои коррективы внесла погода, и подготовка растянулась на два дня. Чему за это время научились NaviBand, расскажет Евгений Перлин.

Визитка - это тот короткий ролик, который зрители "Евровидения" видят сразу же перед выходом артиста на сцену. Все предыдущие годы эти мини-клипы готовили съемочные группы страны - хозяйки шоу. В этот раз пошли на эксперимент. Украинские организаторы посчитали, что журналисты каждой страны смогут лучше раскрыть образ своего артиста. Да и финансовых затрат для продюсеров меньше.

Иллюзии оптические, а эмоции настоящие. В этом году организаторы "Евровидения" попросили сделать именно на эмоциях. Визитку каждая страна снимает самостоятельно.

Музей науки стал первой точкой на карте съемок визиток. Здесь NaviBand пришлось вспомнить принципы оптических иллюзий, а съемочной группе - законы физики, чтобы в той же комнате бесконечности с зеркалами не отражаться вместе с артистами.

После эмоциональных танцев, NaviBand отправились распеваться вместе с педагогом и бэк-вокалистами. Репетиции у артистов проходят практически ежедневно, когда они не в промо-турах.

И если выступления в формате уютного концерта-квартирника для Navi - дело привычное. И даже на пикниках у пруда Мирского замка они бывают часто. То, чтобы вызвать эмоциональную встряску, Ксению и Артёма поставили на лонг-борды. Впервые в их жизни!

Визитку Беларуси будет монтировать киевская команда "Евровидения". Им предстоит выбрать удачные планы и сделать красивую историю о нашей стране и артистах. Сегодня же NaviBand начали свой недельный промо-тур. До четверга артисты пробудут в Израиле, где пройдет одна из вечеринок "Евровидения", а в пятницу Ксения и Артем отправятся в Амстердам на концерт "Евровидения" - главную пре-пати музыкального шоу.