Белорусская балерина в финале престижного международного конкурса в США

25 Марта 2017 12:15

13-летняя минчанка Алеся Асташонок - среди претенденток на победу в Youth America Grand Prix. На участие в этом хореографическом состязании подали заявки более 3,5 тысяч детей. Начинающая танцовщица уже вернулась из США и ведет подготовку к следующему этапу состязания в родном колледже.

Инна Пилевич побывала на уроке юного дарования.

Долгие перелеты и разница временных поясов не повод для отдыха и пропуска занятий. В 8:30 утра - у станка. Впереди еще пять часов хореографии. Юная балерина Алеся Асташонок только вернулась из Филадельфии, где принимала участие в международном конкурсе "Гран-при молодежи Америки". В родной хореографический колледж привезла второе место в полуфинале в младшей возрастной категории.

Алеся Асташонок, ученица Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа: "Каждому судье дают по листику, на котором он оценивает тебя, пишет какие-то замечания, что хорошо, что надо поправить. Потом судьи тебе дают эти листики, и ты можешь увидеть все замечания, узнать, над чем надо поработать, чтобы на следующем этапе исправить".

В этом году в конкурентах белоруски - 3,5 тысячи детей со всего мира. Полуфиналы авторитетного конкурса проходили не только в городах Америки, но и Франции, Бразилии, Японии, Кореи, Мексики, Австралии. Международным экспертам Алеся представила вариации из балетов "Корсар" и "Раймонда".

Наталья Филиппова, преподаватель Белоруской государственной хореографической гимназии-колледжа: "Она чувствует дыхание зала, дыхание зрителей. Это ее наполняет уверенностью, каким-то позитивом заряжает. У нее есть спортивная жилка в характере. Ей нравится принимать участие в конкурсах, соревнованиях. И, конечно, конкурсы очень обогащают исполнителя”.

Для 13-летней минчанки эта победа не первая в карьере. В прошлом сезоне стала третьей на "Танцевальном Олимпе" в Берлине, а из итальянского Сполето привезла золото и бронзу. Также Алеся является стипендиатом Специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренной молодежи.

Финал танцевального конкурса состоится уже в следующем месяце в Нью-Йорке. Победители проекта получат стипендии. Общий призовой фонд составляет более 300 тысяч долларов.