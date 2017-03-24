Беларусь делает ставку на талантливых и перспективных

24 Марта 2017 21:35

Еще в середине 90-х, когда передовые разработки или творческие достижения ушли на второй план, одаренная молодежь стала буквально покидать пределы страны. И вот тогда, чтобы обеспечить необходимые условия для воспитания таланта, и был организован Специальный фонд Президента Беларуси. Единственный творческий в стране под личным патронажем Главы государства. Как работает господдержка - увидела Нина Можейко.

Для 13-летней Алеси Асташонок пуанты - более привычная обувь - на таком пьедестале проводит по 5 часов в день. Оттачивать па, крутить фуэте и работать над выворотом ноги – так закаляются балерины с грацией фарфоровой куклы. Начинала как гимнастка, но спорт вылился в искусство танца. Недавно вернулась из США, прошла в финал престижного конкурса "Гран-при молодежи Америки". Мечтает о большой сцене, где сможет совмещать классику и модерн. Чтобы идея стала реальностью, будущую балерину поддержало государство.

Алеся Асташонак, стипендиат Спецфонда Президента Беларуси по поддержке одаренной молодежи: "Мне очень приятно, что мне вручили эту премию, и я хочу ее именно в балет вложить, в какие-нибудь билеты на конкурсы, костюмы - это все стоит денег и это то, куда нужно их потратить".

В прошлом году Спецфонд Президента Беларуси по поддержке одаренной молодежи отметил 20-летие. Золотой запас страны отображает логотип с тремя вершинами - согласно Положению - три возрастные категории. Если проще, в интервал попадают таланты от 0 до 31. Главное условие - участие в республиканских или международных конкурсах.

Опека со стороны государства - инвестиция в будущее. За 21 год существования Спецфонда Президента поддержку получили 3690 молодых людей и 254 творческих коллектива. Всего выделили 365 гранд-премий персональных и 49 коллективных. 1730 воспитанников получили стипендии, а более 800 - материальную помощь. К тому же, государством были поддержаны 380 грантов на приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и реализацию творческих проектов.

Фамилия и история каждого, кто получал поддержку, хранится в специальной базе фонда - банке данных. Электронный каталог выдает всю необходимую информацию. Сегодня на учете у специалистов - более 600 кандидатур. Оставшиеся, те, кто например, не подходит по возрасту, вносятся в глобальный архив.

Виктория Игнатенко, заместитель председателя экспертно-художественной комиссии Спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Ни один талантливый ребенок не пропадает из поля зрения государства. Знаете, как мы между собой говорим, что это "штучный товар" - мы не можем выпускать серию - это штучный товар. И за каждого нашего лауреата нам не стыдно, и любого лауреата приглашают для участия в выставках, концертах - это и правда шедевры".

Узнаваемое сопрано сразу привлекает внимание. Солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина в роли графини. Полный зал и ни единого лишнего звука. Сегодня у артистки, несколько месяцев как народной, плотный график - спектакли и гастроли. За плечами внушительные площадки мировой оперы. Но первой государственной была награда в 2000-ом.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси: "Конечно, я тогда не думала, что это только самое начало всех наград, которые потом посыпятся на меня в будущем в моей профессии. Но это была самая первая и самая ценная для меня награда".

Галерею со станции Минского метрополитена сделал в прошлом стипендиат Президентского фонда скульптор Максим Петруль. Его груши по формуле 12+1 добавили вестибюлю "Грушевки" приставку-арт. Художественная интеграция получилась после консилиума с архитектором подземки - творческие усилия пошли на пользу общественному пространству. Участие в Союзе дизайнеров, кураторство на Венецианской бьеннале - творческая биография складывалась после церемониала с участием первого государственного лица.

Максим Петруль, скульптор: "Я живу творчеством, я осознаю себя художником, наверное, лет 20-25. А когда Глава государства это подтверждает таким жестом награждения, премией, естественно - это очень приятно".

Белорусский опыт создания такого фонда на самом деле уникален. У соседей такие инициативы - на частной платформе. Кстати, наша страна - лидер среди государств постсоветского пространства по количеству творческих учебных заведений. Профессура из Европы приезжает по творческому обмену в Минск. Такие творческие визиты стали регулярными командировками для дирижера из Латвии Романса Ванагса. Партитуру читал вместе со студентами Белорусской академии музыки.

Романс Ванагс, профессор Латвийской академии музыки и театра: "Ваша школа достойная и достойная разных похвал, потому что занятия тут идут очень серьезно. Каждый год бывают на ваших заключительных экзаменах дирижирования - удивляюсь просто, как заинтересованы студенты. Здесь хорошая почва, чтобы вырасти хорошим певцом хора или дирижером".

Храм музыки на современный манер - бывший монастырь базилианок в Минске - Детская музыкальная школа № 10 имени Глебова. Их ученикам аплодируют по всему миру. В этих стенах не "штампуют" таланты, а воспитывают. В тонусе держат конкурсы. Неоднократный триумфатор республиканских соревнований Алексей Прокопенко начинал с балалайки, продолжал на фортепиано, а сейчас выступает с гитарой и играет на домре в оркестре.

Алексей Прокопенко, стипендиат Спецфонда Президента Беларуси по поддержке одаренной молодежи: "Я занимаюсь музыкой с 6 лет и участие в конкурсах для меня - это норма, потому что я готовлюсь весь год для того, чтобы поучаствовать в каком-нибудь конкурсе для того, чтобы там выступить и показать, что я могу".

Окончательное решение о присуждении премии или стипендии принимает совет Спецфонда. Рекомендует кандидатов экспертно-художественная комиссия. Базис составляет заслуги за три последних года. Триумф на детском конкурсе исполнителей в Витебске обеспечил Анастасии Жабко статус лауреатки Спецфонда. Внимание со стороны государства стало трамплином. Следующая высота - национальный отбор на детское "Евровидение".

Анастасия Жабко, лауреат Спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Когда я почувствовала, что это действительно мое, то, что у меня это получается делать - это дало какой-то толчок вперед, и теперь я продолжаю в том же духе: работаю, стараюсь, чтобы прославлять Беларусь и дальше".