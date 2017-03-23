Авторские линогравюры из Санкт-Петербурга - в Национальном центре современных искусств

24 Марта 2017 09:04

Авторские линогравюры из Санкт-Петербурга можно увидеть в Национальном центре современных искусств. Выставка художника-графика Анастасии Полозовой - новое живописное слово в технике, которую выпускница Российской академии художеств придумала сама. Привычная линогравюра в ее исполнении - современный отпечаток с рисунка, вырезанного на линолеуме или на другом пластическом материале.

17 полотен из Петербурга в Минск доставили на личном транспорте художницы. К слову, Полозова неоднократно участвовала в международных пленэрах на белорусских землях. Персональная выставка - первая в нашей столице.