Культура
24 Марта 2017 09:04
Авторские линогравюры из Санкт-Петербурга - в Национальном центре современных искусств
Авторские линогравюры из Санкт-Петербурга можно увидеть в Национальном центре современных искусств. Выставка художника-графика Анастасии Полозовой - новое живописное слово в технике, которую выпускница Российской академии художеств придумала сама. Привычная линогравюра в ее исполнении - современный отпечаток с рисунка, вырезанного на линолеуме или на другом пластическом материале.
17 полотен из Петербурга в Минск доставили на личном транспорте художницы. К слову, Полозова неоднократно участвовала в международных пленэрах на белорусских землях. Персональная выставка - первая в нашей столице.
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