Ансамбль "Тутти" отмечает 30-летие

14 Апреля 2017 15:16

Единственный в Беларуси коллектив, за аккордеонами которого исключительно девушки, отмечает 30-летие. Творческий путь ансамбля "Тутти" начался в Государственном университете культуры и искусств. В составе ансамбля пять девчат. Аккордеоны звучат на фоне так называемой ритм-группы: бас-гитары и ударных. Кроме народной и классической музыки, такая созвучность позволяет исполнять эстрадный репертуар. Юбилейный концерт посетила и наша съемочная группа.

Стройные, на каблуках, в памяти ноты полсотни произведений, а на плечах 14 килограммов. Этот зажигательный номер с латиноамериканскими мелодиями заменяет нежным девушкам из ансамбля "Тутти" спортивный зал. С инструментами они танцуют и себе же аккомпанируют!

В составе ансамбля пять девчат. Квинтет аккордеонисток звучит на фоне так называемой ритм-группы - бас-гитары и ударных. Кроме народной и классической музыки, такая созвучность позволяет исполнять эстрадный репертуар.

Исполнять соло или дополнять основную партитуру аккордами, быть музыкально мобильными - одна из задач аккордеонисток.

Творческий путь ансамбля аккордеонистов начался 30 лет назад в стенах Государственного университета культуры и искусств. Хотя коллектив имеет статус учебного, гастрольное расписание и отношение к делу профессиональные. Только за этот учебный год "Тутти" выезжали на гастроли за границу 5 раз и, безусловно, готовились к юбилейному гала-концерту.

"Тутти" - это не только название коллектива, а и его философия. В музыкальном мире этот срок - антоним сольному исполнению. "Тутти" значит полное, совместное звучание хора или оркестра. Так, в течение 30 лет ансамбль звучит в унисон. Кстати, это единственный в Беларуси коллектив, за аккордеонами которого исключительно представительницы прекрасного пола.

В зале выходцы ансамбля "Тутти", почитатели творчества, любители аккордеонной музыки и друзья группы. Пришли поздравить коллектив, давший путевку в мир музыки, и выпускники легендарного первого состава.

Лирические мелодии 40-х годов, французская баллада, балканская рапсодия, восточная импровизация. Два десятка неповторимых номеров с театрализованными сюжетами подготовили музыканты ансамбля к своему юбилею.