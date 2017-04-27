30 апреля в Верхнем городе пройдет праздник белорусcкой культуры "Вытокі"

28 Апреля 2017 15:26

И вместе с ожидаемым потеплением - старт летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе! Уже в это воскресенье, 30 апреля - праздник белорусской культуры "Вытокі". Колоритное творчество - как музыкальное, так и ремесленническое - предлагают несколько площадок. Как не пропустить мастер-классы по народным песням и что предлагает ярмарка ремесленников? С анонсом праздника - Александра Драгун.

Более 20 лет Алла Овсянникова переплетает соломенные лучи в подвесных пауков, колоритные головные уборы, декоративную посуду. Женщина вручную заготавливает стебельки колосьев. Овес - для аппликации, рожь - для массивных изделий. Сейчас работает над серией ангелов для праздника белорусской культуры "Вытокі".

Фестиваль "Вытокі" пока для столицы - новинка. Пройдет он впервые в последний день апреля на популярной у минчан и гостей территории Верхнего города.

Свое творчество эстрадные исполнители, хореографические коллективы и народные умельцы будут демонстрировать на нескольких площадках. Главная концертная сцена разместится на площади Свободы. Учить белорусским народным песням и знакомить с разнообразными техниками исполнения будут в Каретном дворике. А ярмарка ремесленников растянется по древним улочкам Верхнего города.

В это воскресенье в столице соберутся народные умельцы со всей страны. Более двух сотен ремесленников объединит фестиваль "Вытокі". Предметы декора и быта из соломки и лозы, музыкальные инструменты из дерева, изделия из кожи и глиняная посуда. Ярмарка, будто экскурсия, расскажет зрителям о традиционных техниках и ремеслах предков. А с благозвучным фольклором на "Вытоках" познакомят меломанов ансамбли "Церніца", "Неруш" и "Хорошки".

Оркестровая группа в составе почти двух десятков музыкантов на свежем воздухе будет исполнять двухчасовую программу, безусловно, в национальном стиле, с колоритным звучанием.

Над визуальной частью "Хорошек" работают здесь - в хореографическом зале. Артисты оттачивают не только элементы танцевальных номеров. На репетиционном паркете воссоздали размеры уличной сцены, которая будет в разы меньше привычной для коллектива из более чем шести десятков человек.

Завершится фестиваль белорусской культуры в двадцать втором часу. Прощальный аккорд колоритного праздника прозвучит от ансамбля "Хорошки". Но не до следующего года. В этом году "Вытокі" начнут сезон музыкальных вечеров в Верхнем городе.