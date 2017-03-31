Юбилейный фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке

1 Апреля 2017 15:34

В этом году музыкальный форум посвящен 1150-летию самого древнего города Беларуси. Увертюрой к фестивалю стал детский фортепианный конкурс.

Вместе с жюри уровень исполнителей оценила и наш корреспондент Марина Романовская.

Хочется отметить, что конкурс проходит во второй раз. В этом году музыкальное соревнование собрало более 40 юных талантливых пианистов из разных городов Беларуси.

Программа насыщенная. В фестивальной афише семь концертов. В течение месяца в соборе будут звучать скрипка, фортепиано, виолончель, и, разумеется, орган.

В концертном зале звучат Моцарт и Шуберт. За инструментом - профессор Веймарской высшей школы музыки имени Листа Герлинде Отто. Знаменитая пианистка и педагог славится своим виртуозным исполнительским мастерством и феноменальной памятью. Во второй раз она возглавляет детский фортепианный конкурс. Музыкальное соревнование - увертюра к международному фестивалю.

Фортепианный концерт в исполнении знаменитой пианистки - своеобразный мастер-класс для молодых музыкантов. Детский конкурс проходит в разных возрастных группах. Все участники играют Баха.

Музыка разных жанров и эпох для самой требовательной публики. Фестиваль давно нашел своего слушателя. В афише - знаменитые во всем мире имена. Большинство музыкантов - в полоцкой Софии уже не раз собирали аншлаги. Подчеркивают, в этих стенах - камерная музыка по-особому очаровывает.

Фестиваль старинной и современной камерной музыки традиционно собирает на одной концертной площадке музыкантов из разных стран мира. Во время ХХХ юбилейного форума уникальную акустику Софийского собора оценят участники из Беларуси, Германии, Польши, Австрии и даже Бразилии.

Планируется и мировая премьера. Концерт для органа и камерного оркестра. Автор - итальянский органист и композитор - Эуджениа Фаджиани. Произведение прозвучит в исполнении полоцкого камерного оркестра. Партию для органа сыграет сам автор.

Фестиваль камерной музыки - не единственный музыкальный форум, которым гордятся в Полоцке. Еще одна визитная карточка древнего города - "Колокола Софии". Осенью главная партия традиционно - у знаменитого полоцкого органа.