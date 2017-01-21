Волки в деревне

21 Января 2017 15:30

Массовую борьбу с волками ведут в Витебской области. Хищники в поисках еды заходят на подворья и даже нападают на домашних собак. Людей такое опасное соседство пугает. Поэтому и обратились к охотникам. Что помогает выйти на след хищного зверя - знает наш корреспондент в Витебске Марина Романовская.

Николай Лукъянович даже в свой выходной день на охоте. Не пугают ни морозы, ни высокие сугробы. Январь, говорит охотник, благоприятный месяц для добычи трофея. Выйти на волчий след помогает снежная погода.

Специалисты подчеркивают: в лесу хищник ведет себя очень осторожно. Поэтому на волка идут исключительно опытные охотники. В группе около десяти человек. Так вероятность подстрелить серого значительно возрастает.

По следам этой волчицы охотники шли долго. Трофей добыт в Лиозненском районе. Жительница деревни Стар Лидия Гранкова рассказывает, что сама нередко слышала, как в лесу воют волки. Соседи говорили, что видели хищника и около деревни.

За три недели охотники северного региона добыли более 20 особей хищного зверя. Но охота еще продолжается.

Интересный факт. Еще несколько лет назад хищник почти не выходил из лесу - еды хватало. Сейчас в поисках добычи зверь не боится заходить даже на подворья. Специалисты объясняют это уменьшением популяции дикого кабана. Как правило, на людей хищник не нападает, а вот случаи, когда его жертвами становились собаки, происходили.

Совсем недавно волчьи следы видели в деревне Газьба Городокского района. После захода солнца местные жители стараются лишний раз не выходить из дома.

Свирепствует волк и в Брестской области. Хищники несколько месяцев держат в страхе жителей сразу нескольких деревень. В Кобринском районе загрызли более 15 собак. На помощь местным охотникам приезжают даже из других регионов страны. В деревнях ввели чрезвычайный режим.