Витебск. Сюжет-дайджест

18 Марта 2017 15:45

Дайджест самых интересных новостей Витебского региона.

Консультационная детская поликлиника открылась в Витебске. Вручение паспортов под звуки органа - лучшие школьники, активисты и спортсмены Полоцкого региона свой главный документ получали в Софийском соборе. На подиум - в национальной одежде. Восстановленные мужские и женские костюмы прошедших столетий презентовали в областном центре. И исторический праздник - присвоение городу Магдебургского права. Дайджест самых интересных новостей из северного региона.

Первый паспорт под звуки органа. Полсотни школьников из Полоцкого региона свой главный документ гражданина Беларуси получили в Софийском соборе. Все они отличники учебы, спортсмены, активисты. Частью культурной программы стал и флешмоб - над собором поднялись воздушные шары с записками. В каждой пожелания процветания стране от полоцкой молодежи.

Консультационная детская поликлиника открылась в Витебске. Ежедневно здесь принимают сотни маленьких пациентов со всей области. Приемы ведут педиатры, а также узкие специалисты. Для удобства работает онлайн-регистрация. В скором времени в областном центре появится еще один значительный социальный объект - новая детская амбулатория в микрорайоне Билево.

На подиум - в национальном костюме. Мастера Витебской области презентовали коллекцию зимней одежды конца XIX - начала XX столетий. У каждого региона своя особенность. Кутюрье воссоздали почти 50 комплектов мужских и женских костюмов, а также аксессуары, без которых сто лет назад в свет не выходили ни одна модница или модник. Особое внимание при создании коллекции уделили орнаменту.

Исторический праздник - присвоение городу Магдебургского права - отметили в Витебске. В программе самые разные конкурсы, проекты и презентации. Магдебургское право город получил 17 марта 1597 года. Благодаря ему в Витебске появились магистрат, герб и хоругвь. Главным административным зданием стала ратуша. Сейчас здесь находится областной краеведческий музей.