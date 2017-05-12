В Витебске прошел Международный экономический форум

13 Мая 2017 15:15

Более 20 соглашений о сотрудничестве подписали во время Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске. Общие проекты теперь связывают регионы Витебской области с административными единицами России, Китая, Латвии. На бизнес-площадке встретились представители 14 стран.

Наш корреспондент Ольга Масловская не впервые освещает это экономическое событие. Программа форума насыщенная. Поэтому, не успев сойти с красной дорожки, зарубежные гости сразу приступили к делу. Уже в первый день подписано почти 20 соглашений о сотрудничестве. Так, свободная экономическая зона "Витебск" приобрела партнеров из корпорации инвестиционного развития Смоленской области. Последние только начинают создавать "бизнес-теплицы" для инвесторов. А у СЭЗ "Витебск" - 17-летний опыт работы и почти 40 предприятий-резидентов из разных стран мира.

Кстати, один из резидентов СЭЗ "Витебск" - завод по производству торгового оборудования - открылся официально именно во время форума. Северный регион Беларуси в качестве места вложения инвестиций выбрал международный холдинг с польским и украинским капиталом. По словам бизнесменов, Беларусь становится все более привлекательной для зарубежных инвесторов.

Чтобы сделать работу инвестора на форуме максимально комфортной и продуктивной, организаторы подготовили список земельных участков, возможных площадок для нового строительства, помещений, которые пустуют, под производственные линии. Как витрины магазинов - выставочные павильоны предприятий. В качества товаров - бизнес-идеи, которые должны принести дивиденды обеим сторонам.

На два дня в Витебск приехала делегация китайской провинции Хэйлунцзян. Добыча и переработка нефти - в первых строках по доходности. Но это еще и крупный сельскохозяйственный регион, где проходят известные международные выставки - например, Харбинская торгово-экономическая ярмарка. А еще это провинция, где лучше, чем в других регионах Китая, понимают русский язык. Обязывает общая граница с Россией. Поэтому и договариваться легче.

Конкретные бизнес-предложения выслушали представители руководства провинции Хэйлунцзян и департамента коммерции. Посетили витебскую кондитерскую фабрику, которая уже имеет опыт сотрудничества с Китаем. В прошлом году здесь осуществили две крупные поставки кондитерских изделий и сухих завтраков. Впереди еще одна.

После экономического форума сотрудничество продолжится - будут встречи и переговоры за закрытыми дверями. Сейчас главное, по словам бизнесменов, наладить деловые контакты.