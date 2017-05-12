В Витебске прошел 14 Республиканский экологический форум

13 Мая 2017 15:17

Особое внимание во время совместной работы бизнес-кругов разных стран было уделено теме зеленой экономики, ведь в эти дни в городе на Двине проходил 14 Республиканский экологический форум. Это авторитетное мероприятие, участие в котором принимают известные ученые и практики. Во время форума работали секции по разным направлениям, в том числе по теме использования и сбережения водных ресурсов. Участники посетили Витебскую гидроэлектростанцию. Она работает на Западной Двине и является одной из крупнейших в Беларуси. Сила воды помогает вырабатывать зеленую энергию для промышленно-хозяйственного комплекса. Мощности станции хватает, чтобы обеспечить светом Витебский район.

Участники 14-го Республиканского экологического форума инициировали проведение акции по посадке деревьев на городском пустыре. А у озера Осиновское в Витебском районе экологи выпустили 100 особей широкопалого рака. Этот вид занесен в Красную книгу Беларуси.