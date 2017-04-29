Краіна
29 Апреля 2017 15:18
В столице в микрорайоне "Магистр" к майским праздникам открылся первый детский сад
Созданы комфортные условия для 140 дошкольников, в том числе гимнастический зал, городок безопасного движения и даже мини-консерватория. При строительстве употребляли ноу-хау: впервые заложили фасад с эффектом вентиляции – экотехнологии сами будут регулировать климат в зависимости от погоды. Вскоре детские садики получат и другие районы столицы.
Кроме того, в микрорайоне "Магистр" появятся собственная школа, спортивный комплекс и амбулатория. Строительство объектов планируется начать в скором времени.
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