В столице в микрорайоне "Магистр" к майским праздникам открылся первый детский сад

29 Апреля 2017 15:18

Созданы комфортные условия для 140 дошкольников, в том числе гимнастический зал, городок безопасного движения и даже мини-консерватория. При строительстве употребляли ноу-хау: впервые заложили фасад с эффектом вентиляции – экотехнологии сами будут регулировать климат в зависимости от погоды. Вскоре детские садики получат и другие районы столицы.

Кроме того, в микрорайоне "Магистр" появятся собственная школа, спортивный комплекс и амбулатория. Строительство объектов планируется начать в скором времени.