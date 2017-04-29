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В столице в микрорайоне "Магистр" к майским праздникам открылся первый детский сад
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29 Апреля 2017 15:18

В столице в микрорайоне "Магистр" к майским праздникам открылся первый детский сад

Созданы комфортные условия для 140 дошкольников, в том числе гимнастический зал, городок безопасного движения и даже мини-консерватория. При строительстве употребляли ноу-хау: впервые заложили фасад с эффектом вентиляции – экотехнологии сами будут регулировать климат в зависимости от погоды. Вскоре детские садики получат и другие районы столицы.

Кроме того, в микрорайоне "Магистр" появятся собственная школа, спортивный комплекс и амбулатория. Строительство объектов планируется начать в скором времени. 

  

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