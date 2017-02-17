В старейшей гомельской больнице появился суперсовременный операционный блок

18 Февраля 2017 15:29

На то, чтобы мечта врачей городской клинической больницы скорой медицинской помощи осуществилась, потребовалось три года и три миллиона рублей. Теперь на базе нового операционного блока можно проводить самые сложные операции - до десяти в день. И максимально быструю реабилитацию пациентов.

Наш корреспондент Ольга Холодович побывала в самом сердце больницы и увидела, как сейчас выглядит рабочее место гомельских хирургов. Сейчас эта операционная - мечта любого хирурга. Новейшие технологии, современная система очистки воздуха и, кстати, оборудование в большинстве белорусского производства.

Все манипуляции - вот на этом мониторе. Хирург оперирует и наблюдает одновременно. Аргоновый коагулятор, который в считанные секунды останавливает кровотечение, аппарат ингаляционной анестезии - возможности гомельских хирургов выходят на принципиально новый уровень.

Тамара Лещенко в этой больнице не впервые. Женщина перенесла сложную операцию. Говорит, сейчас условия в хирургическом отделении такие, что даже при хорошем самочувствии покидать больницу не хочется.

Больница скорой помощи старейшая в регионе. Ее строили еще за средства княгини Ирины Паскевич. Здание, в котором разместился новый операционный блок, - бывшее общежитие для медиков. Капитальный ремонт продолжался три года, из местного бюджета израсходовали почти три миллиона рублей. Сейчас медики могут оперировать здесь даже столетних пациентов.

Через два часа после лапароскопической операции пациент уже встает. А буквально на третьи-четвертые сутки его выписывают. За день в новом оперблоке проводят до 10 хирургических вмешательств.

Но это только плановые операции. Каждый день в приемное отделение и травмопункт Гомельской больницы скорой медицинской помощи обращаются около 230 человек. Примерно половину из них госпитализируют.

Они работают 24 часа 7 дней в неделю - сегодня медицинскую помощь здесь оказывают круглосуточно. Кстати, несмотря на ремонт и неудобства, лечебный процесс не останавливался ни на минуту. За год лечение в этой больнице проходят более 20 тысяч пациентов. Среди них не только жители Гомеля и Гомельского района, но и граждане других стран.