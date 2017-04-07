В Речице уничтожили последнюю партию противопехотных мин ПФМ1

8 Апреля 2017 15:27

Их утилизировали методом холодной детонации в специальной бронекамере. После всех отбросы перерабатываются до безопасного для экологии состояния. Такие мины применяли советские армии в Афганистане. Их мощность относительно небольшая, около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. На этой неделе были утилизированы 78 последних противопехотных мин.

В Беларуси со времен Советского Союза оставалось примерно три с половиной миллиона таких мин. В 2004 году наша страна присоединилась к Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении. С этой целью был реализован совместный проект Беларуси и Евросоюза стоимостью в 4 миллиона евро. Сейчас наша страна полностью выполнила международные обязательства.