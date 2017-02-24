В Могилеве построят новый Свято-Покровский храм

25 Февраля 2017 15:43

Появится он на своем историческом месте, где когда-то и возвышался - на берегу Днепра. Почти три века - с 17-го по середину 20-го - он оставался одним из самых популярных среди православных приходов. Торжественное освящение места под будущий храм собрало немало верующих, историков и обычных горожан. И неслучайно, ведь предшествовало этому событию настоящее чудо.

Андрей Ястребов готов описать его. Не иначе, как чудом, называют нахождение самого места, где когда-то и возвышался храм. От прошлого века остались редкие его фотосъемки. А в 50-ые побережье Днепра превратилось в большую строительную площадку - воздвигали самый главный мост областного центра. Культовую постройку разрушили.

Почти через 60 лет во время капитального ремонта моста и благоустройства Подниколья, где сейчас находится женский монастырь, и были найдены фундаменты храма. Археологи и историки подтвердили - они принадлежат бывшей Спасо-Покровской церкви. Место сохранили. И вот он - долгожданный момент освящения.

Верующие прошли крестным ходом, а на месте будущей церкви установили деревянный поклонный крест.

Сам фундамент защищен от капризов погоды крышей. Но даже в таком виде - как бы в ангаре - он все равно привлекает туристов. Старинная кладка - кирпичная, каменная. Во время работы археологов даже сделали несколько интересных находок. Например, глубокие подвалы, керамическая посуда.

Руины так и останутся законсервированными. Новый храм, по архитектурным планам, построят рядом. Разумеется, с помощью верующих.

Однако Свято-Покровский храм станет не единственным, восстановленным на своем месте. Во время реконструкции в Могилеве Пушкинского моста через Днепр нашли и фундаменты Троицкой церкви. Считается, что в закладывании первого его камня принимали участие австрийский император Иосиф и российская императрица Екатерина Вторая. Фундаменты этого храма пока сохранены в виде музея под открытым небом.