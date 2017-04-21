В Могилеве каждое вековое дерево теперь на учете

22 Апреля 2017 15:17

В Могилеве экологи создали интерактивную карту с самыми старыми дубами, вязами и соснами. В современном ритме, в котором развиваются города, это настоящее пособие для коммунальных служб и историков. Экологи решили, что нужно не только сохранить природное наследие. Они предложили даже давать старым деревьям Могилева имена в честь знаменитых людей, либо событий.

Андрей Ястребов - об обычной инициативе горожан. Этот древний дуб пережил Октябрьскую революцию, его чудом не повредили бомбежки в Великую Отечественную войну. Даже во время большой застройки города на него не посягнул ни один экскаватор. Теперь он украшение областного центра и гордость Могилевского РОВД, который разместился рядом. Теперь за деревом пристальное внимание. И даже дело на него завели.

Более сотни многовековых великанов нашли в Могилеве экологи. Например, черешчатый дуб во дворе старого города на Менжинке. Либо вот этот - четыре метра в обхвате - на древнем Успенском кладбище. Сохранился в областном центре и самый большой ясень - более полутора метра в диаметре. На каждое дерево сделали фотодосье и отметили на виртуальной карте города.

Такую карту легко залить на смартфон и пользоваться. В очереди на исследование - Печерский лесопарк. Любимое место отдыха горожан.

Собранные данные могилевские экологи направят в Минск специалистам Института экспериментальной ботаники Национальной Академии наук. Для создания базы старых деревьев по всей стране.

Что касается Могилева - этот список уже составил более сотни древних деревьев.

Появилась идея не только сохранить старые дубы и ясени. Но и дать им названия в честь знаменитых людей, либо событий. Таким образом, быстро получат свои имена и эти красивые вязы.